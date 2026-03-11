Rivoli Rotterdam haalt uit naar politieke partijen: 'Dansen op een graf dat niet eens gegraven is'

Rivoli Rotterdam

Het noodlijdende pretpark Rivoli Rotterdam kiest op social media plots voor een politieke aanval. In een bericht op Facebook uit het management harde kritiek op drie Rotterdamse partijen: GroenLinks, PvdA en Volt. Volgens Rivoli voeren zij campagne tegen het project door te suggereren dat het terrein beter gebruikt kan worden voor woningbouw.

"Dansen op een graf dat niet eens gegraven is!", staat boven het bericht. Rivoli verwijt de partijen dat ze het initiatief al zouden hebben afgeschreven, door op campagneborden voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen te opperen dat de locatie geschikter is voor woningen. Maar, zo benadrukt het pretpark, het plan is nog steeds niet afgeschreven.

"Rivoli Rotterdam is meer dan een stuk grond", schrijft men. "Het is een initiatief waar jarenlang aan gewerkt wordt door mensen met passie voor de stad." Ook wordt gesteld dat het project bezoekers naar Rotterdam zou trekken en werkgelegenheid in de wijk zou creëren.



Schuldeiser

Het bericht verschijnt op een moment dat de toekomst van Rivoli op zijn zachtst gezegd uiterst onzeker is. Het attractieparkproject van ondernemer Hennie van der Most kampt al jaren met vertragingen, financiële problemen en conflicten met de gemeente Rotterdam. Een schuldeiser wil miljoenen euro's terugzien, maar voorlopig is dat geld er niet.



Daarom worden voorbereidingen getroffen voor een executieveiling. De rechtbank gaf Van der Most recent nog een korte adempauze: de geplande veiling is uitgesteld tot medio mei. Dat Rivoli uiteindelijk roemloos ten onder zal gaan, lijkt echter onomkeerbaar. Logisch dus dat er in Rotterdam al openlijk nagedacht wordt over alternatieve plannen voor de locatie aan de Doklaan.



Irritatie

Bij Rivoli zelf leidt die gedachtegang dus tot irritatie. "Het debat over de toekomst van deze locatie mag er zijn. Dat hoort bij een democratie. Maar het is op z'n minst bijzonder dat sommige partijen nu al campagne voeren tegen een initiatief waar zoveel mensen zich dagelijks voor inzetten." Dat Van der Most meermaals loze beloftes deed aan de partijen in de raad, vermeldt Rivoli er niet bij.



