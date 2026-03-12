Efteling

Muziek van Aquanura-show Efteling Symphonica staat eindelijk op Spotify: vier nummers

De Efteling heeft de muziek van de Aquanura-show Efteling Symphonica eindelijk uitgebracht op Spotify en andere streamingplatforms. Vijftien maanden na de première kunnen Efteling-fans via streamingdiensten luisteren naar de volledige soundtrack van het fonteinenspektakel. Daarmee gaat een langgekoesterde wens van veel liefhebbers in vervulling.

Sinds de eerste vertoning van de watershow op 11 december 2024 beloofde de Efteling meermaals dat de muziek digitaal uitgebracht zou worden. Tot nu toe bleef het echter stil. Nu is het album alsnog beschikbaar. Daarop staan vier verschillende nummers. Naast de ruim veertien minuten durende show zelf gaat het om drie extra tracks: Efteling Symphonica Prelude, Efteling Symphonica Suite en The Realm of Fantasy.

De Prelude is voor aanvang van de voorstelling te horen, terwijl het lied The Realm of Fantasy, gezongen door meidengroep Ogene, klinkt na afloop van de show. In totaal heeft het album een speelduur van meer dan 26 minuten.



Vijf themagebieden

Efteling Symphonica draait om de vijf themagebieden van de Efteling, achtereenvolgens Marerijk, Reizenrijk, Anderrijk, Ruigrijk en Fantasierijk. Bekende melodieën uit onder meer Droomvlucht, Carnaval Festival, Fata Morgana, Baron 1898, Joris en de Draak en Symbolica komen voorbij, aangevuld met gesproken fragmenten van personages en makers.



Voor de productie werd de installatie van de fonteinenshow vernieuwd. Zo kwamen er nieuwe lichteffecten en vier grote lantaarns in het water, de zogeheten Bakens van Licht. Op schermen in die 8 meter hoge constructies verschijnen tijdens de muziek silhouetten. Men investeerde 4 miljoen euro in de renovatie en herprogrammering.