Miniatuur Museum Amsterdam

Nieuwe attractie op het Museumplein toont Amsterdam in miniatuur: nu open

VIDEO Amsterdam heeft er een nieuwe toeristische attractie bij. Op het Museumplein is sinds maandag 9 maart het Miniatuur Museum Amsterdam gevestigd. In het museum wordt de geschiedenis van de stad verteld aan de hand van gedetailleerde schaalmodellen. Bezoekers lopen langs gedetailleerde maquettes van verschillende momenten uit de Amsterdamse geschiedenis.

Zo is onder meer de Dam rond 1675 nagebouwd, met het toenmalige stadhuis - het huidige Paleis op de Dam - naast de Nieuwe Kerk. Midden op het plein staat een miniatuur van de Waag, die in de zeventiende eeuw nog op de Dam stond. Het Damrak is daarbij nog open water, waar schepen tot aan het plein konden aanmeren.

Andere scènes tonen onder meer de Wallen met de bekende rode ramen en grachten, een miniatuur van het Achterhuis waar Anne Frank tijdens de Tweede Wereldoorlog ondergedoken zat en een fragment van de Canal Pride met kleurrijke boten en regenboogvlaggen langs de kades. Ook het Vondelpark, met het Blauwe Theehuis en het openluchttheater, komt voorbij, net als de Zaanse Schans.



Anderhalf uur

Volgens het museum duurt een gemiddeld bezoek ongeveer één tot anderhalf uur. Tickets kosten 17,50 euro voor volwassenen en 12,95 euro voor kinderen van 2 tot en met 17 jaar. Het museum is gevestigd aan de Paulus Potterstraat 8, tegenover het Van Gogh Museum. Het Miniatuur Museum Amsterdam is ondergebracht in het pand waar tot voor kort het Diamantmuseum zat.



Initiatiefnemers zijn de Amsterdamse broer en zus Jan en Lauretta Gerards, die eerder festivals in de stad organiseerden. Voor het project werkten ze samen met de miniatuurbouwers van een Rotterdamse concullega: Miniworld Rotterdam. Zij maakten maquettes op basis van onder meer historische tekeningen en prenten uit het Stadsarchief.



Niet alle scènes zijn al klaar. Momenteel zijn drie van de vijf verdiepingen ingericht. De makers willen de komende jaren nieuwe miniaturen en taferelen toevoegen, zodat uiteindelijk het hele gebouw met schaalmodellen wordt gevuld.