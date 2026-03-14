Efteling

Bouwplannen: Efteling vraagt vergunning aan voor nieuwe attractie bij Raveleijn

FOTO'S De Efteling heeft een vergunning aangevraagd voor de bouw van een nieuwe attractie bij parkshow Raveleijn. Uit bijbehorende documenten blijkt hoe de compacte thrillride in het themagebied wordt ingepast. De aanvraag voor een omgevingsvergunning werd op 5 maart ingediend bij de gemeente Loon op Zand.

De plannen tonen een ronde attractie die net buiten de stadsmuur van Raveleijn komt te liggen, tussen Villa Volta en het Ton van de Venplein. Op een situatietekening is te zien dat de installatie in een groen gebied wordt geplaatst, vlak bij een waterloop en bestaande paden. Rond de attractie blijft ruimte voor bomen en beplanting.

De ride zelf krijgt een cirkelvormig platform met een diameter van ongeveer 19 meter en een oppervlakte van 286,4 vierkante meter. De rand bestaat uit zestien gelijke segmenten, voorzien van een balustrade. In het midden bevindt zich een ronde kern met een diameter van circa 2,7 meter.



Groen dak

Naast het platform komen twee kleine gebouwen. Eén daarvan dient als operatorruimte. Het andere gebouw is een technische ruimte. Beide bouwwerken krijgen een groen dak met begroeiing. De gevels bestaan uit houten planken op een gemetselde basis. De technische ruimte wordt via een smalle doorgang met het platform verbonden.



De operatorruimte krijgt een hoogte van ongeveer 3,2 meter. In doorsnedes is een werkplek met een bedieningspaneel zichtbaar. De technische ruimte is groter en staat iets verder van het platform af. In de tekeningen worden onder meer funderingen, vloeropbouw en isolatie weergegeven.



Leverancier

De plannen laten ook zien dat het platform licht afloopt richting het midden. De helling bedraagt 14,3 millimeter per meter. Dat detail is zichtbaar in de maatvoering op de plattegrond. Over de leverancier van de attractie tasten fans nog in het duister: de tekeningen bevatten geen technische uitwerking van het ridesysteem zelf.



Eerder liet de Efteling al weten wat bezoekers ongeveer kunnen verwachten van de "thrill-ervaring". Het park sprak toen over "een ronddraaiende zweefbeleving waarbij de bezoekers als het ware meevliegen met vleugels van de raven". De "vloeiende bewegingen en kantelingen" moeten zorgen voor een intens gevoel van snelheid en spanning.



















