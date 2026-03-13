Phantasialand

Phantasialand lokt bezoekers met 'tijdelijke' stuntprijzen, maar korting is tegenwoordig de norm

FOTO'S Het Duitse attractiepark Phantasialand hanteert de laatste tijd een opvallend prijsbeleid. Waar bezoekers in het verleden zelden of nooit korting kregen, zijn toegangskaarten tegenwoordig bijna het hele jaar met enorme kortingen te koop. Aanbiedingen die worden gepresenteerd als tijdelijke stuntprijzen, blijken in de praktijk maandenlang beschikbaar.

Jarenlang hanteerde het park een vaste entreeprijs. Wie naar binnen wilde, betaalde steevast een vast tarief. Kortingen kwamen nauwelijks voor. Enkele jaren geleden stapte Phantasialand over op een nieuwe strategie met variabele prijzen. Goedkopere tickets werden vooral aangeboden op rustige dagen, zoals doordeweekse momenten buiten de vakanties.

Inmiddels is die aanpak nog verder opgerekt. Het officiële maximale dagtarief bedraagt 78 euro, maar voor vrijwel alle dagen op de kalender zijn momenteel kaarten te vinden voor 28 of 29 euro per persoon. Dat is ruim 63 procent minder dan de standaardprijs.



Beperkte oplage

Toch blijft Phantasialand de lagere prijzen presenteren als tijdelijke acties. In nieuwsbrieven en advertenties op social media verschijnen teksten als: "Alleen tot morgen: tickets vanaf 28 euro - snel kopen!" en "De goedkoopste tickets vanaf 28 euro zijn slechts tijdelijk verkrijgbaar en in een beperkte oplage". Ondertussen zijn dezelfde lage tarieven ook beschikbaar voor andere maanden, waaronder juni, juli, augustus en september.



Op de officiële kalender zijn voor bijna elke dag tussen mei en november tickets van 28 of 29 euro zichtbaar. Bezoekers worden daarbij aangespoord om snel te reserveren. "Prijs-knaller - alleen nu!", zien we staan. "De tijd tikt - verzeker je nu van jouw bezoek voordat deze exclusieve kans verdwijnt", valt te lezen in marketingmails. Ook waarschuwt Phantasialand: "Je moet snel zijn: de tickets zijn per dag sterk gelimiteerd" en "Reserveer nu je gewenste datum voordat hij vol is!".



Lastminute

In de praktijk lijken de kortingsacties eindeloos: afgeprijsde kaarten zijn zo breed beschikbaar dat de volle prijs nog maar zelden wordt betaald. Alleen bezoekers die lastminute een datum kiezen, lopen kans om een hoger bedrag kwijt te zijn. Zo vraagt men voor de laatste week van maart en de eerste week van april momenteel 32 tot 35 euro per dag - nog steeds een schijntje van de officiële 78 euro.



De opvallende prijsstrategie valt samen met een periode zonder grote nieuwe attracties: de laatste grote toevoeging in het park was de flying coaster F.L.Y., geopend in 2020. Dat is komend seizoen zes jaar geleden. Sinds 2022 worden geen abonnementen meer verkocht. Daardoor is iedereen aangewezen op losse dagtickets.







