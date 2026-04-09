Kermis

Kermiswereld krijgt eigen Marktplaats: nieuw platform FairLoop van start

VIDEO De kermisbranche heeft sinds kort een eigen variant van de bekende website Marktplaats. Op het platform FairLoop.nl kunnen exploitanten en leveranciers onderling handelen, vacatures plaatsen en vrije plekken op kermissen aanbieden.

De website, die begin maart van start ging, telt na één maand meer dan 250 geregistreerde gebruikers en ruim vijftig advertenties. De eerste deelnemers komen uit Nederland, België en Duitsland. Gebruikers kunnen zelf advertenties plaatsen, die meestal binnen een half uur worden gecontroleerd en online verschijnen.

Het platform is beschikbaar in vijf talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans en Spaans. Advertenties worden automatisch vertaald. Men richt zich in eerste instantie op de Benelux, met Duitsland als volgende grote stap. Een account aanmaken is gratis. Het initiatief komt van kermisexploitant Michel Bettonviel, die zelf met een bungee-trampoline reist.



Overzichtelijk

Hij merkte dat vraag en aanbod in de sector vaak nog via Facebook-groepen verloopt. "Als kermisexploitant zie ik dat verkopen en adverteren in de kermisbranche makkelijker kan", zegt hij. "Met FairLoop maak ik dat overzichtelijk en direct toegankelijk, met meer dan tien kermisgerelateerde categorieën. Voor én door kermisexploitanten."



Via FairLoop zijn inmiddels al meerdere deals gesloten. Zo verkocht een leverancier verschillende partijen speelgoed en pluche aan kermisexploitanten. Ook wist een stichting op het laatste moment een vervangende attractie te vinden nadat een andere attractie was uitgevallen voor een voorjaarskermis.