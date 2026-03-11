Serengeti-Park Hodenhagen

Na jaren vertraging gloort er hoop voor probleemachtbaan: 'Het ziet er goed uit'

VIDEO De Duitse achtbaan Gozimba, die al jaren geteisterd wordt door technische problemen, lijkt eindelijk dichter bij een opening te komen. Attractie- en dierenpark Serengeti-Park meldt dat een hardnekkig probleem met de wielen is opgelost. Parkdirecteur Fabrizio Sepe denkt dat de baan dit seizoen alsnog in gebruik genomen kan worden.

Afgelopen zomer bleek dat de wielen van de trein al na zo'n zeventig rondjes volledig versleten waren. Daardoor kon de baan niet in gebruik genomen worden. In een nieuwe videoboodschap legt Sepe uit dat men de constructie van de zogenoemde koningspennen heeft aangepast. Daarbij werd aan beide kanten vijf millimeter materiaal weggehaald.

Door die ingreep is de druk op de zijwielen verminderd. De oplossing werd ontwikkeld met hulp van een ingenieur die het park gedurende de winter ondersteunde. De aanpassing is inmiddels goedgekeurd door keuringsinstantie TÜV.



Meer dan duizend rondjes

Tijdens de wintersluiting kon Serengeti-Park de attractie uitvoerig testen. In vier maanden tijd reed de trein meer dan duizend rondjes. De wielen vertonen volgens de directeur nog geen noemenswaardige slijtage. "Ik kan alleen maar zeggen: het ziet er goed uit", vertelt hij in de video.



Toch is het project nog niet helemaal afgerond. De TÜV wil dat de gondels sneller vergrendelen en stoppen wanneer de noodstop wordt ingedrukt. Daarvoor moet de elektronica en software van de attractie nog aangepast worden.



Optimisme

Serengeti-Park rekent daarom niet op een opening bij de start van het nieuwe seizoen: Sepe verwacht dat Gozimba pas enkele weken na de parkopening operationeel zal zijn. Toch overheersen vrolijkheid en optimisme, na jaren vol tegenslagen. "We zullen dit seizoen met zeer grote waarschijnlijkheid eindelijk met Gozimba kunnen starten", aldus de bedrijfsleider.