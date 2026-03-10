Disneyland Paris

Machtsverschuiving bij de Disney-parken: nieuwe topvrouw eindverantwoordelijk voor Disneyland Paris

The Walt Disney Company heeft opnieuw wijzigingen aangekondigd in de top van de pretparkdivisie. Thomas Mazloum wordt de nieuwe voorzitter van Disney Experiences, de bedrijfstak die alle Disney-pretparken, cruises, resorts en consumentenproducten omvat. Daarmee neemt hij de functie over van Josh D'Amaro, die op 18 maart aantreedt als algemeen directeur van het Amerikaanse entertainmentconcern.

Mazloum krijgt de leiding over het wereldwijde portfolio van Disney Experiences. Daaronder vallen onder meer de pretparken en resorts van Disney, Disney Cruise Line, Disney Vacation Club, Walt Disney Imagineering en de divisie voor consumentenproducten. De benoeming gaat in op dezelfde dag als de wissel aan de top van het moederbedrijf.

De nieuwe voorzitter werkte eerder al in verschillende leidinggevende functies binnen Disney. Hij was onder meer president van het Disneyland Resort in Californië en president van Disney Signature Experiences, de divisie achter onder meer Disney Cruise Line en luxe reisconcepten. Daarvoor vervulde hij managementrollen bij Walt Disney World in Florida.



Toezicht

Met de benoeming van Mazloum verandert ook de internationale parkstructuur. Tasia Filippatos wordt president van Disney Parks International, de afdeling die verantwoordelijk is voor de Disney-parken buiten de Verenigde Staten. Zij houdt toezicht op de ontwikkeling, uitbreiding en exploitatie van internationale bestemmingen: Disneyland Paris, Hong Kong Disneyland, Shanghai Disneyland en Tokyo Disney Resort - in samenspraak met de Japanse eigenaar.



Ook het geplande Disney-park in Abu Dhabi valt onder haar verantwoordelijkheid. Filippatos volgt Jill Estorino op, die voortaan leidinggeeft aan Disneyland in Californië. Estorino werkte ruim drie decennia voor Disney. Alle veranderingen worden de komende weken doorgevoerd. De dagelijkse leiding van Disneyland Paris blijft in handen van algemeen directrice Natacha Rafalski, aangesteld in 2018.