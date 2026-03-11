Welkom!
Plopsaland Resort Belgium

Exclusieve bedtijdshow voor hotelgasten Plopsaland: Kabouterdroomland

Vandaag, 12.09 uur

Resortgasten van Plopsaland Belgium kunnen in de paasvakantie kijken naar een nieuwe bedtijdshow met Kabouter Klus. Speciaal voor logees van het Plopsaland Theater Hotel en Plopsaland Village staat tussen zaterdag 4 en zondag 19 april de interactieve voorstelling Op Weg Naar Kabouterdroomland op het programma.

De act, bedoeld voor de jongste bezoekers, dient als de afsluiter van een dagje Plopsaland. Men belooft "een hartverwarmend logeeravontuur" met de echte Kabouter Klus, al sinds jaar en dag gespeeld door Aimé Anthoni. Hij trakteert kinderen op een "unieke avondbeleving".

"Samen leren ze het perfecte avondritueel: tandjes poetsen, hun favoriete knuffel dicht bij zich houden en heerlijk wegdromen onder de zachte dekentjes", luidt de beschrijving. Er wordt ook gezongen. Geïnteresseerden kunnen om 18.30 en om 20.30 uur terecht in de lobby van het Plopsaland Theater Hotel.

