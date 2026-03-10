Leveranciers

Grote pretparkbeurs in Abu Dhabi geschrapt vanwege onrust in de regio

VIDEO De internationale pretparkbeurs IAAPA Expo Middle East gaat dit jaar niet door. Brancheorganisatie IAAPA heeft besloten om het evenement in Abu Dhabi te schrappen vanwege de onrust in het Midden-Oosten. De beurs stond gepland van maandag 30 maart tot en met donderdag 2 april 2026.

Het zou de allereerste editie van IAAPA Expo Middle East worden. Vergelijkbare vakbeurzen bestaan al langer in onder meer de Verenigde Staten en Europa. In Abu Dhabi zouden tientallen attractiebedrijven uit de hele wereld samenkomen om nieuwe producten en projecten te presenteren.

Ook meerdere Nederlandse en Europese leveranciers hadden zich aangemeld. De Nederlandse achtbaanbouwer Vekoma Rides was één van de hoofdsponsors van het evenement. Daarnaast hadden ETF Ride Systems en Jora Vision een stand gereserveerd.



Mack Rides

Verder zouden Europese partijen als ABC Rides Switzerland, Fabbri, Gerstlauer Amusement Rides, Hafema Water Rides, HB Leisure, Huss Park Attractions, Intamin, KCC Entertainment Design, Mack Rides, SBF-Visa, Technical Park, Zamperla en Zierer aanwezig zijn.



IAAPA hield de situatie in het Midden-Oosten de afgelopen tijd nauwlettend in de gaten. Uiteindelijk besloot het bestuur van de organisatie vandaag dat de beurs niet kan doorgaan. "Dit was geen gemakkelijke beslissing", zegt IAAPA-directeur Jakob Wahl. "We waarderen de tijd, investeringen en inzet van onze leden en partners die betrokken waren bij wat de eerste IAAPA Expo Middle East had moeten worden."



Inschrijfgeld

Exposanten en bezoekers krijgen hun inschrijfgeld terug. De organisatie wil de eerste editie van IAAPA Expo Middle East nu in 2027 laten plaatsvinden. Die staat gepland van maandag 12 tot en met donderdag 15 april 2027, opnieuw in het ADNEC Centre in Abu Dhabi.



De spanningen in de regio liepen de afgelopen weken sterk op door een militair conflict tussen Iran enerzijds en Israël en de Verenigde Staten anderzijds. Daarbij werden over en weer raketaanvallen uitgevoerd. Ook in de Golfregio vielen slachtoffers, onder meer in Abu Dhabi en Koeweit. Tegelijkertijd ging het luchtruim boven grote delen van het Midden-Oosten dicht, waardoor duizenden vluchten werden geannuleerd.