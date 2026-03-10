Wildlands Adventure Zoo Emmen

Bijzonder gebaar: Wildlands plaatst rouwadvertentie voor overleden bezoeker

Wildlands Adventure Zoo Emmen heeft een rouwadvertentie geplaatst voor een overleden bezoeker. Het park nam maandag in Dagblad van het Noorden afscheid van Trijnie Beukman uit Groningen, een trouwe gast die jarenlang een bekende verschijning was in de Drentse dierentuin. Een uitzonderlijk gebaar: het komt eigenlijk nooit voor dat een attractie- of dierenpark op deze manier betrokken is bij het overlijden van een bezoeker.

Beukman bezocht het park decennialang met grote regelmaat. Ze kwam soms meerdere keren per week langs om de dieren te bekijken. Vooral de olifanten hadden haar bijzondere belangstelling. In de rouwadvertentie staat daarom ook een silhouet van een olifant afgebeeld. Beukman droeg vaak een tas met een olifantenafbeelding en stond in het park bekend als een groot liefhebber van de dieren.

Wildlands laat weten dat Beukman zich sterk verbonden voelde met de dierentuin. Dat gold niet alleen voor het huidige park, maar ook voor voorgangers Dierenpark Emmen en het Noorder Dierenpark. Tijdens haar bezoeken maakte ze geregeld een praatje met andere bezoekers en met dierenverzorgers.



Medewerkers

Het park had recent nog contact met haar, omdat medewerkers haar al een tijd niet meer hadden gezien. Daarbij vertelde ze dat haar gezondheid achteruitging en dat lopen steeds moeilijker werd. Beukman overleed afgelopen donderdag. Ze was in de 70 jaar oud en woonde alleen in Groningen.



