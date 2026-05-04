Kermis

Nieuwe zweefmolen op de kermis staat in het teken van klassieke muziek

FOTO'S Een gloednieuwe 60 meter hoge zweefmolen op de kermis draait om klassieke muziek. Kermisfamilie Van Reken pakt dit seizoen uit met de attractie Symphonica, een gigantische starflyer van de Nederlandse fabrikant Lamberink. De vormgeving van de toren zit vol muzikale verwijzingen, met afbeeldingen van orkestleden en instrumenten.

"Melody lifts you up", staat bijvoorbeeld op het kassahuisje. Ook zien we onder meer een saxofoniste en een violiste. Het logo bestaat uit een glas-in-loodraam met een oude, langharige dirigent die wel iets weg heeft van André Rieu. Voor het design werd Studio Alex Pijl ingeschakeld.

"Vanaf de eerste gesprekken tot aan de realisatie was de gewenste uitstraling duidelijk en is daar met veel zorg naartoe gewerkt", schrijft Pijl op social media. "De laatste puntjes worden nog op de i gezet, maar het resultaat mag er nu al zijn: een schitterende aanwinst!"



Groningen

Symphonica zal zowel Duitse als Nederlandse kermissen aandoen. De Nederlandse première vindt volgende maand plaats in Assen, nadat de zweefmolen afgelopen week al werd opgebouwd in het Duitse Heilbronn.



Het attractietype heet officieel swing tower. Leverancier Lamberink is vooral bekend van het produceren van reuzenraden, maar de laatste tijd waagt men zich ook aan andere attracties.



















