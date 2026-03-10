Zoo Zürich

Dierentuin doodt tien gezonde apen: niemand wilde ze hebben

Een dierentuin in Zwitserland heeft afgelopen week tien gelada's gedood. Het ging om gezonde apen van verschillende leeftijden in Zoo Zürich. De dieren werden uit de groep gehaald en geëuthanaseerd in het kader van soortbeheer. Het dierenpark communiceert er proactief over, in het kader van transparantie.

Volgens de Zwitserse dierentuin was de ingreep nodig om de populatie op lange termijn stabiel te houden. In het verblijf leefden vóór de maatregel 48 gelada's samen. De groeiende groepsgrootte leidde steeds vaker tot conflicten en onrust tussen de dieren.

Gelada's behoren tot de bavianenfamilie en leven normaal gesproken in haremgroepen: meerdere vrouwtjes met hun jongen en één dominant mannetje. In de dierentuin leven vier van zulke harems samen in één grote groep, vergelijkbaar met de sociale structuur in het wild.



Fokken toegestaan

Dierentuindirecteur Severin Dressen noemt het terugbrengen van de groepsgrootte noodzakelijk. "Dergelijke groepsdynamiek heeft altijd een negatieve invloed op het welzijn van alle dieren en kan niet langer worden getolereerd", zegt hij. "Tegelijkertijd is het onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de genetische stabiliteit van de gelada-populatie binnen de Europese dierentuinwereld. Dat kan alleen als fokken is toegestaan."



Zoo Zürich onderzocht eerst of de dieren elders ondergebracht konden worden. Zes gelada's verhuisden afgelopen najaar nog naar een andere Europese dierentuin. Voor de overige tien dieren werd geen nieuwe locatie gevonden. Daarom werd besloten ze te euthanaseren. De apen werden eerst verdoofd en vervolgens gedood.



Laatste middel

Het doden van gezonde dieren geldt in veel Europese dierentuinen als een laatste middel binnen het zogeheten soortenmanagement. Daarbij worden dieren geëuthanaseerd wanneer ze genetisch niet meer relevant zijn voor fokprogramma's en er geen geschikte plek in een andere dierentuin beschikbaar is.



