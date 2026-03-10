Kermis

Man klimt 's nachts in kermisattractie voor selfie en stort 6 meter naar beneden

Een nachtelijk selfie-avontuur op een Franse kermis is geëindigd in een zware val. Op de kermis in de stad Bordeaux, gelegen in het zuidwesten van Frankrijk, stortte een 21-jarige man circa 6 meter naar beneden nadat hij op een attractie was geklommen om foto's te maken.

Dat gebeurde na sluitingstijd: de attracties waren al gesloten toen twee vrienden het terrein betraden. Het incident vond plaats in de nacht van woensdag 4 op donderdag 5 maart op de Place des Quinconces, een groot plein in het centrum van de stad waar op dat moment een kermis stond.

Rond 01.30 uur ging het mis. Eén van de twee mannen klom op een attractie voor een selfie, maar verloor op grote hoogte zijn evenwicht. Hij viel vervolgens meters naar beneden. Hulpdiensten rukten uit naar de plek van het ongeval.



Verwondingen

Brandweerlieden en een medisch team van de Franse spoeddienst kwamen ter plaatse, samen met de politie. Het slachtoffer werd ter plekke behandeld en daarna overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn verwondingen zijn ernstig, maar niet levensbedreigend.