K-pop verovert de pretparkwereld: evenementen en entertainment in meerdere attractieparken

De Europese pretparkwereld is steeds meer in de ban van K-pop, populaire muziek uit Zuid-Korea. Verschillende Europese attractieparken hebben de muziekstroming dit jaar omarmd voor evenementen, activiteiten en entertainment.

Zo is in het Italiaanse Mirabilandia een nieuwe show te zien met de titel K-pop, Un Nuovo Universo. De productie met muziek, dans en speciale effecten draait om een 19-jarige jongen die droomt van een carrière als artiest. Zijn "strijdlustige vrienden" schieten hem te hulp.

Ook in MagicLand in Italië speelt K-pop dit seizoen een rol. Daar debuteert de musical Golden, met vertoningen op zaterdag 25 en zondag 26 april en later op zaterdag 23 en zondag 24 mei. Er doen acht artiesten aan mee. De makers lieten zich inspireren door het succes van de Netflix-hit KPop Demon Hunters.



Botsauto's

In Zweden pakt pretpark Gröna Lund het groter aan, met een tijdelijk themagebied. In de zone K-Street kunnen bezoekers dit jaar K-pop Bumpers ontdekken, een nieuwe versie van klassieke botsauto's. Daarnaast zijn er aangepaste spellen, Koreaanse gerechten en een prijzenrad met Koreaanse beautyproducten.



Spanje blijft niet achter. In Parque de Atracciones de Madrid ging begin deze maand de theatershow Guerreras K-Pop: Un Nuevo Universo in première. Toeschouwers kunnen in het Gran Teatro Auditorio kijken naar een fantasieverhaal waarin muziek de balans bewaart tussen mensen en demonen. KPop Demon Hunters vormde hier eveneens de inspiratiebron.



Naadloos

K-pop is een verzamelnaam voor strak geproduceerde popmuziek uit Zuid-Korea, waarin zang, rap en dans naadloos samenkomen. Artiesten worden daar vaak jarenlang opgeleid tot zogeheten idols, met uitgewerkte choreografieën, opvallende videoclips en een sterke online fancommunity. De stroming groeide in de jaren 2010 uit tot een wereldwijd fenomeen.



Een recente katalysator is KPop Demon Hunters op Netflix. Die animatiefilm draait om een girlgroup die naast hun muzikale carrière in het geheim demonen bestrijdt. De combinatie van actie, humor en K-popmuziek sloeg wereldwijd aan: de film belandde in veel landen hoog in de kijklijsten en de bijbehorende soundtrack werd massaal gestreamd.



