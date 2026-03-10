Efteling

Efteling-restaurant Mystique serveert worstenbroodjes voortaan op... gigantisch worstenbrood

In het chique Efteling-restaurant Mystique wordt tegenwoordig een opvallend decorstuk gehanteerd. Als iemand kiest voor een worstenbroodje als tussengerecht, komt een medewerker met een gigantisch worstenbroodje aan zetten. Het decorobject werd in eigen huis ontwikkeld door de Efteling-afdeling Thematisering.

Sinds de opening van Mystique in augustus vorig jaar heeft het team van Mystique verschillende elementen geïntroduceerd om de luxe dinerbeleving nog specialer te maken. Een voorbeeld is een tussengerecht met ei, dat tegenwoordig geserveerd wordt met een kippenbeeld gebaseerd op de kippen van De Oude Tufferbaan in het attractiepark.

Gasten van Mystique krijgen een verrassingsmenu van drie of vier gangen voorgeschoteld, aangevuld met drie of vier amuses naar keuze. Eén van die twaalf tussengerechten is het zogenoemde Brabants worstenbroodje van kreeft. Die lekkernij wordt voortaan niet meer gepresenteerd op een bordje of een plank, maar op een enorm kunstworstenbrood. Zes inkepingen bieden plaats aan zes kreeftworstenbroodjes.



Eerste verdieping

Dineren bij Mystique is populair: op veel avonden is het restaurant, op de eerste verdieping van het Efteling Grand Hotel, volledig volgeboekt. Op het balkon kunnen bezoekers watershow Aquanura bekijken. Chef-kok is Teun van Berlo, die ervaring heeft met zaken met één of twee Michelinsterren. Hij werkt bij voorkeur met lokale seizoensingrediënten.



