Familiepark Drievliet

Nieuwe attractie Drievliet wordt getest: rookpluimen uit de StoomCycloon

FOTO'S De nieuwe attractie StoomCycloon in Drievliet heeft voor het eerst proefgedraaid. Foto's laten zien hoe de carrousel met stoomlocomotiefjes rondjes maakt in het Haagse familiepark. Daarbij verschijnen opvallende rookpluimen uit de gondels: een misteffect dat onderdeel is van de beleving.

StoomCycloon is een interactieve attractie van het type sidecar XL, gebouwd door de Italiaanse fabrikant Technical Park. Bezoekers nemen plaats in twaalf hangende voertuigen die tijdens het draaien omhoog zwaaien. De toevoeging staat op de plek waar voorheen de klassieke Zweefcarrousel te vinden was.

De attractie is nog niet af. Komende week worden nog decorstukken geplaatst, net als het hekwerk van de wachtrij en een toegangspoort. Ook verschijnen dan de eerste planten. Ondertussen wordt verder gewerkt aan het entreegebied van het park. Daar keert de Zweefcarrousel terug op een nieuwe locatie, onder de naam Daans Duikvlucht.



Pelikaan Pier

De molen wordt momenteel opnieuw opgebouwd. Het entreeplein krijgt een nieuw nautisch uiterlijk onder de noemer Pelikaan Pier. Volgens een woordvoerder ligt het project grotendeels op schema, al zorgde het winterweer voor lichte vertraging. Die achterstand wordt nu ingehaald.



Rond de entree verschijnt extra beplanting. Ook de fontein met pelikanen wordt opgeknapt. Later volgen nog nieuwe parkmuziek, decoraties en verdere afwerking van het gebied. In de entreezone moeten binnenkort ook balkons op de gebouwen worden geplaatst. Op de plek waar vorig jaar de attractie Draaikolk verdween, wil men een speeltuin realiseren.







































































