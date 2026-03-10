Beekse Bergen

Bacterie treft pinguïns in Beekse Bergen: 39 dieren dood, verblijf leeg

Een groot deel van de pinguïnkolonie in Safaripark Beekse Bergen is de afgelopen maanden gestorven door een infectie. In vijf maanden tijd overleden 39 dieren. Dat bevestigt een woordvoerster van het Brabantse dierenpark aan Looopings. Ze benadrukt dat de infectie niets te maken heeft met de vogelgriep.

Bij de kolonie Afrikaanse pinguïns werd een darminfectie vastgesteld. De ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie die vermoedelijk door wilde vogels is overgebracht. De dierentuin nam maatregelen om de dieren te behandelen en verdere verspreiding tegen te gaan.

Van de kolonie zijn nog achttien pinguïns over. Met die dieren gaat het momenteel goed. Ze staan onder intensieve zorg van dierenartsen en verzorgers. De overgebleven pinguïns zijn al sinds december niet meer te zien voor bezoekers. Ze verblijven voorlopig achter de schermen, zodat hun gezondheid beter in de gaten gehouden kan worden.



Vorig jaar

Ook de winterse temperaturen speelden een rol bij die beslissing. Wanneer het pinguïnverblijf weer open kan, is nog niet duidelijk. Dat hangt onder meer af van de weersomstandigheden. De kolonie kampte eerder met gezondheidsproblemen: tussen februari en april vorig jaar stierven al veertien pinguïns.