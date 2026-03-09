Dinoland Zwolle

Dinosaurus vernield op parkeerplaats van Dinoland Zwolle: park zoekt getuigen

FOTO'S Een dinosaurusbeeld op de parkeerplaats van Dinoland Zwolle is afgelopen weekend zwaar beschadigd geraakt. Het Overijsselse pretpark doet een oproep aan getuigen om te achterhalen wat er precies is gebeurd.

Volgens Dinoland vond het incident plaats op zaterdagavond, buiten het park op de parkeerplaats. Daar stond een grote dinosaurus, die inmiddels in meerdere stukken uit elkaar ligt. Op foto's van het park is te zien dat het beeld onder meer bij de kop en romp is afgebroken.

Het attractiepark wil de dino zo snel mogelijk laten repareren. Tegelijkertijd probeert men te achterhalen hoe de schade is ontstaan. Hebben vandalen het beest toegetakeld? Om antwoord te krijgen op die vraag, zoekt Dinoland hulp van mensen uit de omgeving.



Camerabeelden

Wie iets heeft gezien of beschikt over camerabeelden, kan een privébericht sturen via social media of mailen naar info@dinoland.nl. "Alle informatie kan helpen", benadrukt men. Dinoland is momenteel gesloten. Het nieuwe seizoen start op vrijdag 3 april.







