Efteling

Probleem bij Efteling-achtbaan Baron 1898 groter dan gedacht: sluiting verlengd tot halverwege maart

FOTO'S De sluiting van achtbaan Baron 1898 in de Efteling duurt langer dan aanvankelijk verwacht. Op de openbare onderhoudskalender van het attractiepark staat nu dat de populaire dive coaster naar verwachting buiten gebruik blijft tot en met maandag 16 maart. Daarmee wordt de sluiting met een week verlengd.

De attractie ging vrijdag 6 maart onverwachts dicht. In eerste instantie meldde de Efteling dat Baron 1898 tot en met maandag 9 maart gesloten zou zijn. Inmiddels is die datum aangepast naar maandag 16 maart. Het gaat om een verwachte einddatum op basis van de geplande werkzaamheden, die nog kan wijzigen.

Inmiddels is ook duidelijk wat er speelt bij de attractie. Volgens een woordvoerder is er "herstelwerk nodig in de directe omgeving van de attractie". Bij een steunpilaar aan het einde van het parcours is de grond weggehaald, waardoor de betonnen fundering zichtbaar werd.



Dranghekken

Het gaat om een betonpoer tussen de helix en de bocht vóór de remmen. Die plek is inmiddels niet meer te bereiken: het wandelpad langs Baron 1898, richting visrestaurant De Meermin, werd volledig afgesloten. Er staan dranghekken en borden die bezoekers erop wijzen dat ze een andere looproute moeten kiezen.



De elf jaar oude achtbaan was vorige week ook al korte tijd dicht voor geplande werkzaamheden: op dinsdag 3 maart stond de attractie bijna een dag stil. Naast de Baron wordt op dit moment gebouwd aan een nieuwe attractie in dezelfde stijl: Hooghmoed, bestaande uit drie kleine vrijevaltorens.







