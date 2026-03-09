Efteling

Video: eerste testritten bij nieuwe Efteling-attractie Hooghmoed

VIDEO Het testen van de nieuwste attractie in de Efteling is begonnen. Op vrijdag 1 mei opent het Kaatsheuvelse themapark de familieattractie Hooghmoed, met drie kleine vrijevaltorens van de Duitse firma Zierer. De toevoeging is onderdeel van het themagebied rond Baron 1898. Vandaag vonden de eerste testritten plaats.

Aanvankelijk werd één van de drie gondels - gevuld met dummy's - in een slakkengang omhoog en omlaag gebracht. Later bereikte men de uiteindelijke valsnelheid. De drie torens zijn 12 meter hoog, de gondels bereiken een maximale hoogte van 9,5 meter. Tijdens een ritje, dat ongeveer anderhalve minuut gaat duren, zakken passagiers straks 6 meter de diepte in.

Elke toren krijgt een eigen ritverloop, met mist- en rookeffecten. Het achtergrondverhaal gaat over een goudsmelterij van mijnbaron Gustave Hooghmoed, bekend van Baron 1898. Passagiers vervullen de rol van schoorsteenvegers van de smelterij. Bij de attractie is een 14,5 meter hoge schoorsteen neergezet, als blikvanger.



Wielen

De bouw van Hooghmoed heeft deze maand een vlucht genomen. Een week geleden begon men met het neerzetten van de drie freefall towers. De komende tijd ligt de focus op het programmeren van de attractie en het afwerken van de thematiek. Bovenop de torens missen nog decoraties in de vorm van wielen. Verder zal op de schoorsteen nog een figuur verschijnen.