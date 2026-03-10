Welkom!
Attractiepark Toverland

Nieuwe snack in Toverland: attractiepark zet Mexicano op het menu

Vandaag, 18.29 uur

Bezoekers van Toverland kunnen voortaan een Mexicano bestellen. Het Limburgse attractiepark heeft de pittige vleessnack onlangs toegevoegd aan het assortiment. Voor één exemplaar moet 3,25 euro afgerekend worden. Op digitale menuborden wordt de lekkernij aangeprezen als "Nieuw".

Een woordvoerster van Toverland spreekt over "een leuke vernieuwing van ons snackassortiment". Onlangs ontstond nog discussie over dezelfde snack in de Efteling. Daar worden Mexicano's sinds kort alleen nog in een halalvariant verkocht. De Mexicano's in Toverland zijn niet halal.

Een Mexicano is een pittig gekruide vleessnack met een ribvormige structuur, gemaakt van gemalen vlees en smaakversterkers. Het product werd in 1984 ontwikkeld door De Vries Vleessnacks uit Dordrecht. Tegenwoordig hoort het merk bij diepvriesproducent GoodLife Foods.

