Efteling

Efteling gaat Chinese Nachtegaal pas in het najaar slopen: eerst uitvoerig onderzoek

FOTO'S De Efteling maakt geen haast met het slopen van De Chinese Nachtegaal. Voordat het bouwwerk uit 1999 platgegooid kan worden, moeten er eerst nog verschillende stappen doorlopen worden. De sloop staat pas gepland voor het najaar, bevestigt een woordvoerder aan Looopings. Deze week vinden al wel voorbereidende werkzaamheden plaats in de omgeving.

Zo wordt momenteel veel beplanting weggehaald en is een muurtje bij de uitgang al grotendeels gesloopt. Het afbreken van het hoofdgebouw laat nog maanden op zich wachten. Voordat men de sloopkogel tevoorschijn kan halen, moet er een uitgebreid ecologisch onderzoek plaatsvinden. Dat traject is nu gestart.

"Voordat we tot daadwerkelijke sloop overgaan, doorlopen we een zorgvuldig traject", vertelt de voorlichter. "We kijken daarbij onder meer naar de erfgoedaspecten en de ondergrondse infrastructuur." Ook een ecologisch onderzoek is een belangrijk onderdeel van het proces.



Gevolgen

Daarbij wordt onder meer gekeken naar de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen in het gebouw. Als er inderdaad vleermuizen aanwezig blijken te zijn, kan dat gevolgen hebben voor de werkzaamheden.



Voorbereidingen voor de uiteindelijke sloop gaan op zijn vroegst in oktober 2026 van start. De Chinese Nachtegaal maakt plaats voor een nieuw sprookje: de Sprookjesbibliotheek. Even verderop keert de nachtegaal in een kleinere vorm terug. Beide projecten moeten in 2027 afgerond zijn.



















