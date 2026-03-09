Efteling

Efteling nog altijd op zoek naar financieel directeur: extern bureau ingeschakeld

De Efteling is nog steeds op zoek naar een nieuwe financieel directeur. Bijna een jaar nadat topman Daan van Baarsen met pensioen ging, heeft het attractiepark een extern headhuntersbureau ingeschakeld om een opvolger te vinden. De zoektocht verloopt via Chasse Executive Search.

Kandidaten kunnen tot vrijdag 27 maart solliciteren op de functie van CFO van de Efteling. Het gaat om een statutaire directiepositie binnen de organisatie. De nieuwe bestuurder wordt verantwoordelijk voor de financiële koers van de Efteling en de strategische bedrijfsvoering.

De CFO geeft leiding aan de afdelingen Finance & Control en Inkoop, samen goed voor ongeveer vijftig medewerkers. Daarnaast vormt de financieel directeur samen met algemeen directeur Fons Jurgens en de overige directieleden het hoogste bestuur van het Kaatsheuvelse bedrijf.



Jop Peek

De Efteling nam vorig jaar afscheid van financieel directeur Daan van Baarsen. Hij ging op 1 april 2025 met pensioen na 34 jaar bij het bedrijf te hebben gewerkt. In het huidige directieteam is de positie van CFO vacant. De rol wordt sinds oktober vorig jaar tijdelijk vervuld door interim-directeur Jop Peek.



Volgens het functieprofiel moet de nieuwe financieel directeur minimaal tien jaar ervaring hebben in een strategische financiële functie, waarvan minstens vijf jaar op managementniveau. Ook ervaring met risicomanagement, duurzaam ondernemen en complexe financiële besluitvorming geldt als een belangrijke voorwaarde.



Voorselectie

De procedure wordt begeleid door de partners Inge Diepenhorst en Sven de Jongh van Chasse Executive Search. Na de sluitingsdatum volgt een voorselectie van kandidaten. Gesprekken met de Efteling staan gepland voor mei 2026. Het park spreekt de voorkeur uit voor een startdatum rond 1 augustus.