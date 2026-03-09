Efteling

Bouwhekken neergezet, bordjes verwijderd: Efteling ontmantelt De Chinese Nachtegaal

FOTO'S De ontmanteling van De Chinese Nachtegaal in de Efteling is begonnen. Voordat het paleis van de keizer afgebroken kan worden, moeten eerst verschillende onderdelen voorzichtig verwijderd worden. De Efteling zal sommige decorstukken willen hergebruiken. Andere elementen krijgen een plek in het Efteling-archief.

Op dit moment worden borden en lantaarns gedemonteerd. Met behulp van een graafmachine haalt men de beplanting weg. Na de sluiting op zondagavond zijn er op verschillende plekken bouwhekken neergezet: achter de entreepoort van het sprookje, rond de uitgang en langs het pad tussen Klein Duimpje en Repelsteeltje.

Vooralsnog is de gebruikelijke Sprookjesbos-route nog gewoon toegankelijk, inclusief de Siertuin. Er wordt nog gewerkt aan een nieuwe in- en uitgang tussen de Sprookjesboom en De Vliegende Fakir, ter hoogte van de uitgang van Droomvlucht. Uiteindelijk zullen bezoekers het bos daar kunnen verlaten, zodat er bij De Chinese Nachtegaal ongestoord gewerkt kan worden.



Dood

De Efteling heeft besloten om afscheid te nemen van de huidige Chinese Nachtegaal vanwege de slechte bouwkundige staat, de enorme omvang en de focus op de dood in de uitbeelding. De vogel keert wel terug: het sprookje krijgt een nieuwe verschijningsvorm, op een kleinere schaal. Daarnaast wordt bij de uitgang van het Sprookjesbos een volledig nieuw sprookje gerealiseerd: de Sprookjesbibliotheek.























