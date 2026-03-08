Welkom!
Efteling

Dit lijkt het probleem te zijn bij Baron 1898 in de Efteling: fundering afgegraven

Vandaag, 17.30 uur

FOTO'S Er lijkt iets mis te zijn met de fundering van Baron 1898 in de Efteling. De achtbaan moest vrijdag onverwachts gesloten worden. Tot nu toe was niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Inmiddels is de vermoedelijke oorzaak van de sluiting aan het licht gekomen.

Een betonnen fundering van de steunpilaar van de rollercoaster werd afgegraven. Het gaat om één funderingsblok aan het einde van de baan, tussen de helix en de bocht vóór de remmen. Mogelijk is er een inspectie nodig of moeten er aanpassingen aan verricht worden.

De Efteling heeft er zelf niet over gecommuniceerd. Op de openbare onderhoudskalender staat dat de Baron naar verwachting tot en met aanstaande maandag buiten gebruik is. Die datum kan echter nog wijzigen. De dive coaster werd ruim tien jaar geleden gefabriceerd door het Zwitserse bedrijf Bolliger & Mabillard.





