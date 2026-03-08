Welkom!
Plopsaland Resort Belgium

Video: brand uitgebroken bij attractie Plopsaland, tractor vat vlam

Vandaag, 16.15 uur

VIDEO In Plopsaland Belgium is vandaag brand uitgebroken bij een attractie. Rond 13.10 uur ontstond er brand bij De Tractors, onderdeel van de Big & Betsy Hoeve in het Vlaamse pretpark. Op videobeelden is te zien hoe de onderkant van een voertuig vlam heeft gevat.

Bezoekers hebben de attractie op eigen houtje verlaten, vertelt een ooggetuige aan Looopings. Medewerkers probeerden de brand direct te blussen met een blusapparaat, maar dat had niet het gewenste effect. Na enkele minuten kon een brandblusser van een nabijgelegen horecapunt worden ingezet.

Toen doofde het vuur wel. De attractie is sinds het incident dicht. Een woordvoerder van Plopsaland laat weten dat een sleper onder de tractor in kwestie inderdaad in brand is gevlogen. "We zijn aan het kijken of de attractie weer opgestart kan worden."

Tien jaar geleden
De tractorbaan werd in 2002 gebouwd door de Duitse fabrikant Metallbau Emmeln. Het is niet voor het eerst dat een Plopsaland-tractor in brand vliegt: tien jaar geleden, in 2016, gebeurde hetzelfde. Ook toen vielen er geen gewonden.



