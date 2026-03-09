Efteling

Video: achter de schermen bij De Chinese Nachtegaal in de Efteling

VIDEO Eén van de meest intrigerende elementen aan De Chinese Nachtegaal in de Efteling was het verschijnen van de Dood. Elke zes minuten keek de keizer van China de Dood in de ogen: een skeletfiguur in een wit gewaad, met een sabel en een staf. Het personage werd tot leven gewekt met behulp van een zogeheten Pepper's ghost, een weerspiegeling op glas. Bijzondere videobeelden laten zien hoe het effect werkte.

Een Pepper's ghost laat toeschouwers kijken naar een reflectie van een object op een glasplaat. Door een decorstuk elders in de ruimte te belichten, kan bijvoorbeeld een geestverschijning gesimuleerd worden. In het geval van het Efteling-sprookje bevond de Dood zich in een grote, rode kist, verwerkt in de voorste rij van de gaanderij.

Veel bezoekers zullen zich niet gerealiseerd hebben dat het skelet - dat ze langzaam zagen verschijnen en verdwijnen - in werkelijkheid pal naast of voor hen zat. De Dood zelf bewoog middels nokkenschijven, een beproefde Efteling-techniek die al decennialang gebruikt wordt om sprookjesfiguren te laten bewegen. Ook in bijvoorbeeld Fata Morgana en bij het Volk van Laaf wordt de methode toegepast.



Gedetailleerd

Een Efteling-fan heeft kort vóór de sluiting bijzondere videobeelden weten te maken van de animatronic. Door de camera over de kist te tillen en extra verlichting te gebruiken, werd goed zichtbaar hoe gedetailleerd de pop in werkelijkheid was. In één van de shots zijn ook de draaiende nokkenschijven zichtbaar. Vermoedelijk komt het personage terecht in het Efteling-archief.



De stem van de Dood werd in 1999 ingesproken door Efteling-conceptspecialist en -ontwerper Robert-Jaap Jansen. "Je bent van mij...", horen we hem onder meer zeggen. "Nu bezit ik de symbolen van je macht: je kroon, je zwaard en het keizerlijk vaandel. Ik zal je grootste bezit ontnemen: je leven!"



2027

De Chinese Nachtegaal was gisteravond voor het laatst te bezoeken. Vandaag begonnen de voorbereidingen voor de sloop van het gebouw. In 2027 keert het verhaal terug in een andere, kleinere vorm, samen met een nieuw sprookje: de Sprookjesbibliotheek. Beide projecten worden ontworpen door Jeroen Verheij en Bas van Rijsbergen.