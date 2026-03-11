Disneyland Paris

Disneyland Paris breidt Toy Story Playland uit: eerbetoon aan Woody en Jessie

FOTO'S De transformatie van het Walt Disney Studios Park in Disneyland Paris heeft ook gevolgen voor Toy Story Playland. Het Toy Story-gebied uit 2010 wordt zestien jaar na de opening uitgebreid met een nieuw gedeelte. Men heeft een kleurrijke boulevard aangelegd om het parkdeel aan te sluiten op het nieuwe themagebied Adventure Way.

De promenade kreeg de naam Toy Story Garden. Er zijn twee enorme standbeelden te vinden van filmpersonages Woody en Jessie, als aanvulling op bestaande beelden van Buzz Lightyear en dinosaurus Rex. "Bomen en struiken zijn in de vorm van speelgoed gesnoeid en creëren een speels decor dat vanzelf overgaat in Toy Story Playland", zegt Disney er zelf over.

Het idee van het gebied is dat bezoekers verkleind worden tot speelgoedformaat. Daarom hangen er gigantische kerstlampjes boven de paden en zijn de hekjes gemaakt van uit de kluiten gewassen stukken K'nex.



Kaartenhuis

Nieuwe elementen zijn onder meer een kaartenhuis en een Rubikskubus bij cowgirl Jessie en opgestapelde blokken bij sheriff Woody. Bankjes en parasols maken de bescheiden uitbreiding compleet.



Toy Story Playland telt drie attracties: parachutetoren Toy Soldier Parachute Drop, rupsbaan Slinky Dog Zigzag Spin en shuttle-achtbaan RC Racer. In Hong Kong Disneyland (2011) en Shanghai Disneyland (2018) zijn vergelijkbare themadelen te vinden. Walt Disney World in de Verenigde Staten heeft sinds 2018 een grotere versie met onder meer een familieachtbaan.



































