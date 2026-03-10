Disneyland Paris

Disneyland Paris pakt door: nieuw Lion King-gebied al in aanbouw

FOTO'S In het Walt Disney Studios Park van Disneyland Paris, binnenkort Disney Adventure World, zijn opnieuw bouwschuttingen en hijskranen opgedoken. Terwijl de laatste voorbereidingen worden getroffen voor de officiële opening van de nieuwe gebieden Adventure Way en World of Frozen, is een derde nieuwe themawereld al in aanbouw. Op dit moment wordt hard gewerkt aan een parkdeel rond The Lion King.

Wie de uitbreiding van Disney Adventure World binnenkort betreedt, passeert ook een lange rij met donkerbruine schuttingen. Daarachter vinden werkzaamheden plaats voor een toekomstig gebied rond The Lion King, met als hoogtepunt een grote waterattractie met veel darkridescènes. Het openingsjaar is nog niet bekend, maar geruchten wijzen op 2028.

Op foto's van Looopings is te zien dat een aanzienlijk deel van Adventure Way momenteel wordt gekenmerkt door schuttingen, bouwketen en meerdere in het oog springende hijskranen. Op de muren hangen ontwerpen voor het Lion King-project. "Be prepared!", lezen we onder meer. "Simba and friends are coming together for a courageous new adventure!"



Pride Lands

Even verderop staat: "A legendary journey through the Pride Lands is taking shape." De Lion King-uitbreiding werd in 2024 officieel aangekondigd tijdens Disney-conventie D23 in Californië. Daar presenteerde Disney een eerste ontwerp van de toekomstige waterattractie. Het wordt de eerste attractie ooit die volledig in het teken staat van de wereld van The Lion King.



Bezoekers maken straks een vaartocht door de Afrikaanse savanne, waarbij het verhaal van de animatiefilm uit 1994 wordt uitgebeeld. Ze zien Simba opgroeien van welp tot leeuwenkoning. De attractie krijgt een opvallend decorstuk in de vorm van Pride Rock, de iconische rotsformatie uit de film. Dat element wordt naar verwachting zo'n 37 meter hoog.



Splash

Tijdens de boottocht verschijnen verschillende personages uit de film, waaronder Simba, Timon en Pumbaa. Disney maakt gebruik van moderne animatronics, muziek en speciale effecten om scènes uit het verhaal tot leven te brengen. In de waterbaan zitten meerdere afdalingen, met als hoogtepunt een splash vanaf een hoogte van ongeveer 16 meter.



























