Fort Fun Abenteuerland

Duits pretpark introduceert VR-ervaring uit Europa-Park: tien minuten rondlopen in virtuele wereld

Een Duits pretpark haalt een virtualreality-concept uit Europa-Park in huis. Attractiepark Fort Fun Abenteuerland, gelegen in het Sauerland, opent in 2026 de nieuwe VR-beleving Fort VentuRe. De toevoeging is gebaseerd op het systeem Yullbe Go, bekend uit het Zuid-Duitse Europa-Park.

De ervaring krijgt een plek in de Western-Saloon van het park. Bezoekers zetten een VR-bril op en ontvangen een controller en trackingapparatuur. Daarna stappen ze een speelveld op waar ze ongeveer tien minuten rondlopen in een digitale omgeving. Tijdens de missie moeten verschillende opdrachten worden uitgevoerd.

Het systeem komt van VR Coaster, het technologiebedrijf achter Yullbe. Dat concept werd ontwikkeld voor Europa-Park in het Duitse Rust. Bezoekers kunnen rondlopen door virtuele werelden, waarbij bewegingen in realtime worden vertaald naar de digitale omgeving.



Interactie

In Fort Fun gaat het om de compacte variant Yullbe Go. Daarmee kunnen meerdere spelers tegelijkertijd deelnemen aan korte VR-avonturen. De technologie combineert een headset met bewegingsdetectie en een handcontroller, zodat deelnemers zich vrij kunnen bewegen en interactie kunnen hebben met objecten.



Fort VentuRe biedt verschillende scenario's. Voorbeelden zijn The Great Adventure, een ontdekkingsreis die eindigt bij een virtueel concert van DJ BoBo, en Grand Prix - Mission Recharge met Europa-Park-personages Ed en Edda. Ook zijn er avonturen met een sciencefictionthema, een horrorervaring voor volwassenen en een virtuele reis door Miniatur Wunderland in Hamburg.



8 euro

De VR-beleving is toegankelijk voor bezoekers vanaf 8 jaar. Een spelronde kost 8 euro per persoon. Fort Fun Abenteuerland ligt in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Het park maakt deel uit van de internationale parkengroep Looping, waar ook onder meer Drievliet in Den Haag en Avonturenpark Hellendoorn bij horen.