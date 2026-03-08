Apenheul

Bezoekersaantal Apenheul fors gezakt: 13 procent minder bezoekers in 2025

Dierenpark Apenheul in Apeldoorn heeft in 2025 een stuk minder bezoekers verwelkomd dan een jaar eerder. Na 520.000 bezoekers in 2024 werd seizoen 2025 afgesloten met 452.000 bezoekers: een daling van zo'n 68.000 gasten, ruim 13 procent. Men geeft de weersomstandigheden de schuld.

Volgens een woordvoerster was het in het voorjaar en de herfstvakantie - twee belangrijke periodes voor Apenheul - slecht weer. De Gelderse dierentuin is niet het hele jaar geopend: bezoekers zijn welkom tussen eind maart en begin november. In de winter van 2024 en 2025 stond daarnaast nog een speciale winteropenstelling op het programma, onder de noemer Winterheul.

Hoewel dat initiatief bedoeld was als een vaste waarde op de kalender, ging het evenement in de afgelopen kerstperiode niet door. De eerste editie van Winterheul was eerder goed voor 28.000 bezoekers. De voorlichtster benadrukt dat de klanttevredenheid wel hoog bleef.



Uitkijktoren

Het park wil de komende jaren inzetten op meer weersonafhankelijke faciliteiten, zodat een dagje Apenheul ook bij slecht weer de moeite waard is. Verder opent dit jaar een uitkijktoren bij de gorilla's. De reguliere entreeprijs bedraagt momenteel 30,50 euro per persoon.