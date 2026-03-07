Wildlands Adventure Zoo Emmen

Deel van dierenpark Wildlands zeker drie weken dicht na plotselinge vogelsterfte

Een deel van dierenpark Wildlands Adventure Zoo Emmen is voorlopig gesloten. De Drentse dierentuin heeft het vogelgebied Birdy Bush, onderdeel van parkdeel Jungola, uit voorzorg afgesloten nadat eerder deze week drie Madagaskar-kuifibissen plotseling stierven.

De overleden dieren zijn onderzocht door de Universiteit Utrecht. Daaruit bleek dat twee van de vogels zijn gestorven aan een virusziekte. Voor Wildlands is dat aanleiding om het verblijf preventief te sluiten voor bezoekers.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) doet ondertussen onderzoek naar mogelijke vogelgriep in het park. Volgens het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur waren er aanwijzingen dat het virus aanwezig kan zijn bij enkele dode vogels.



Tropische kas

Tot nu toe is bij levende dieren geen vogelgriep vastgesteld. De NVWA nam monsters af bij andere vogels in Birdy Bush en bij gevoelige vogelsoorten in de tropische kas Rimbula. De testresultaten wijzen uit dat deze dieren gezond zijn.



Het vogelverblijf blijft in ieder geval drie weken dicht. In die periode worden de vogels gemonitord. Daarna volgen opnieuw tests voordat Birdy Bush eventueel weer open kan voor publiek. Wildlands onderhoudt tijdens het onderzoek contact met dierenartsen van onder meer de NVWA.



Viering

Welk effect de tijdelijke sluiting heeft op de bouw en opening van het nieuwe dierengebied Yunka en de viering van het tienjarig bestaan van het park dit jaar, is volgens de dierentuin nog niet duidelijk. Yunka staat in het teken van het Zuid-Amerikaanse regenwoud, met onder meer tweevingerige luiaards en groene arassari's.



