Wildlands Adventure Zoo Emmen

Wildlands Emmen sluit aquariumruimte al na vijf jaar: nieuwe invulling gezocht

Een aquariumruimte in dierenpark Wildlands Adventure Zoo Emmen is verleden tijd. De Drentse dierentuin heeft besloten om het zogeheten Nortica Aquarium te sluiten. Er waren onder meer haaien, roggen, krabben en zeesterren te vinden. Sinds vrijdag 6 maart blijven de deuren dicht. De dieren zijn inmiddels verhuisd.

Dat bevestigt een voorlichtster van Wildlands aan Looopings. "Het aquarium was niet ideaal, zowel qua dierenwelzijn als voor bezoekers", legt de woordvoerster uit. Hoewel de locatie pas sinds 2021 in gebruik was, bestond intern al langer de wens om ermee te stoppen.

"Toen we andere dierenparken vroegen wie eventueel interesse zou hebben in de collectie, kwamen daar vrij veel reacties op. We dachten: waarom wachten als we nu een mooie plek voor ze kunnen vinden?" Wildlands kon de zeedieren onderbrengen bij onder andere het Dolfinarium in Harderwijk en Artis in Amsterdam, waar momenteel de laatste hand gelegd wordt aan het gerenoveerde Artis-Aquarium.



Nieuwe invulling

Wat er met de locatie van het Nortica Aquarium gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. "Er komt een nieuwe invulling, maar daar zijn we nog over in gesprek." Educatie en dierenwelzijn zullen wel op één staan, aldus de woordvoerster. "En het thema zal uiteraard gekoppeld worden aan themadeel Nortica."