Disneyland Paris

Frozen Ever After: bekijk de volledige rit in de nieuwe Frozen-attractie van Disneyland Paris

VIDEO Disneyland Paris opent eind deze maand de langverwachte nieuwe attractie Frozen Ever After, gebaseerd op één van de meest succesvolle animatiefilms aller tijden. Looopings kan nu alvast de volledige onride-video van de overdekte waterbaan laten zien. Bezoekers maken een ruim zes minuten durende vaartocht door de wereld van Frozen (2013), waarbij ze het verhaal van de eerste film herbeleven.

Ze worden in de eerste scène welkom geheten door sneeuwman Olaf en rendier Sven. Wat Disney-fans direct zal opvallen, is dat alle vier de liedjes in de attractie Engelstalig zijn: Do You Want to Build a Snowman?, For the First Time in Forever, Let It Go en In Summer. Ter compensatie spreken de personages verder grotendeels Frans.

Na het ontmoeten van de pratende sneeuwpop verschijnen enkele trollen. Eén van hen vertelt op verzoek het verhaal van de zussen Anna en Elsa, bekend van de film. Vervolgens gaat de boot verder richting het ijspaleis van Elsa, via een lift, waar opvarenden worden herenigd met een schaatsende Olaf. Hij blijkt de tekst van het liedje grappig genoeg niet te kennen.



Achterwaarts

In een volgende scène zingen Anna en Kristoff dat ze voor het eerst hun Frozen-wereld kunnen delen met buitenstaanders. Rendier Sven zit met zijn tong vastgevroren aan het ijs. Het hoogtepunt van de attractie is een bezoek aan Elsa tussen de glinsterende ijscreaties, die Let It Go vertolkt. Tijdens de climax van het nummer gaat de boot achterwaarts verder, terwijl het iconische lied doorgaat.



Uiteindelijk arriveren bezoekers bij sneeuwmonster Marshmallow en de schattige Snowgies. De boot stopt, draait een stuk naar links en maakt daarna een voorwaartse afdaling met een kleine splash, terug naar het dorpje Arendelle. Daar gaat vuurwerk de lucht in. In de finalescène zingt Olaf het nummer In Summer, met hulp van Anna en Elsa in hun zomerse outfits.







Scènes gespiegeld

Frozen Ever After werd niet speciaal voor Disneyland Paris ontwikkeld. Al in 2016 opende in het Amerikaanse Disney-park Epcot een gelijknamige attractie, als vervanger van de bootjesdarkride Maelstrom in het Noorse paviljoen. Voor Hong Kong Disneyland werd het concept gekopieerd, al voerde men wel enkele aanpassingen door. Zo werden enkele scènes gespiegeld en werd het ritsysteem van leverancier Intamin gemoderniseerd.



Bovendien koos Disney daar voor andere animatronics. In Epcot werd eerder gebruikgemaakt van videoprojecties voor de gezichten van figuren, in Hong Kong Disneyland niet. De tweede versie van Frozen Ever After opende eind 2023. Nu, ruim twee jaar later, krijgt Parijs nagenoeg dezelfde darkride, als derde incarnatie van de attractie. Naast de taal zijn er subtiele verschillen die enkel doorgewinterde fans zullen opvallen, zoals de projecties in het Let It Go-gedeelte.



Tokyo DisneySea

Een vierde Frozen-darkride (2024) in het Japanse Tokyo DisneySea wijkt af van de rest. Die variant, Anna and Elsa's Frozen Journey, heeft grotere scènes en meer geavanceerde animatronics, dankzij een hoger budget. Overigens zijn de animatronics in Epcot onlangs vernieuwd: ook daar worden nu echte gezichten gebruikt in plaats van projecties.