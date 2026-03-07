Efteling

Technisch probleem bij Efteling-achtbaan Baron 1898: dive coaster tot na het weekend dicht

Bij Baron 1898 in de Efteling is een technisch probleem opgetreden. De populaire dive coaster werd gistermiddag onverwachts toegevoegd aan de onderhoudskalender. Daarop staat dat de attractie van vrijdag 6 tot en met maandag 9 maart gesloten zal zijn.

Die einddatum blijft onder voorbehoud. Wat er precies aan de hand is, heeft de Efteling niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat de achtbaan eerder deze week al even buiten gebruik was: op dinsdag 3 maart zou de Baron de hele dag dicht zijn voor geplande werkzaamheden.

Die klus werd eerder afgerond dan gepland, want rond 17.00 uur konden bezoekers weer een ritje maken. Nu staat de Baron alsnog langdurig stil. Verder ondergaan ook vaartocht Gondoletta en waterachtbaan De Vliegende Hollander momenteel een onderhoudsbeurt. Wildwaterbaan Piraña is wel weer open.



