Duinrell maakt openingsdatum nieuwe Kikker8baan bekend: testmiddag met honderd fans

De nieuwe Kikker8baan van Duinrell gaat al over een paar weken open. Het Wassenaarse pretpark is van plan om de attractie officieel te openen op Goede Vrijdag, de vrijdag voor Pasen: 3 april. Achtbaanfans krijgen de kans om de rollercoaster al twee dagen eerder uit te proberen, op woensdag 1 april. Daarvoor is Duinrell op zoek naar honderd testrijders.

Op dit moment wordt nog hard gewerkt aan de opvolger van de Kikkerachtbaan uit 1985, die in november 2025 voor het laatst reed. Na veertig jaar was de originele baan, afkomstig van de Duitse fabrikant Zierer, aan vervanging toe. Dezelfde leverancier is ingeschakeld voor een nieuwe versie, met een ander thema en een gewijzigde lay-out. De naam wordt voortaan gespeld als Kikker8baan.

Vanaf vrijdag 3 april kan iedereen de attractie uitproberen. Op de woensdag ervoor vindt een exclusieve testmiddag plaats voor maximaal honderd fans, tussen 13.00 en 15.00 uur. Aanmelden kan tot woensdag 18 maart via duinrell.nl/testrijders. Wie geselecteerd wordt, ontvangt automatisch bericht. Duinrell benadrukt dat het níet om een 1 aprilgrap gaat.



"Voor veel Nederlanders was de Kikkerachtbaan hun eerste achtbaanervaring", zegt een woordvoerder. "Het is mooi om juist liefhebbers als eerste kennis te laten maken met de nieuwe versie." De publieksopening op 3 april valt samen met de start van het 91e zomerseizoen in Duinrell. Later dit jaar opent nog een tweede nieuwe attractie, de Duinrell Drifter.



