Efteling

Efteling maakt nu reclame voor fotopas in wachtrij van Piraña

Vandaag, 09.43 uurBeeld: @Coshira_

Bezoekers die staan te wachten voor de Piraña in de Efteling krijgen voortaan reclame voorgeschoteld. In de rij voor de populaire wildwaterbaan is een groot scherm opgehangen met een sierlijst eromheen. Daarop verschijnt sinds deze week reclame voor de Digi-Fotopas, waarmee het mogelijk is om actiefoto's te bekijken in de Efteling-app.

Eerder dit jaar werd een tv opgehangen in de wachtrij voor Baron 1898. Ook daar vertoonde men reclamefilmpjes voor actiefoto's en -video's. Het zorgde voor opgetrokken wenkbrauwen: een ordinaire televisie detoneert behoorlijk met de zorgvuldig gecreëerde thematische wereld rond de Baron.

Even later verdween het object weer. Waarschijnlijk is de tv bij de Piraña een langer leven beschoren. Daar werd daadwerkelijk moeite gestoken in het decoratieve aspect, door een opvallende lijst toe te voegen in de stijl van de attractie.

Zeven dagen
Teksten in verschillende talen en een QR-code op het scherm moeten passanten ervan overtuigen om de Digi-Fotopas aan te schaffen via de officiële app van het attractiepark. Er zijn twee verschillende fotopassen: een dagpas van 25 euro en een verblijfspas van 35 euro, die zeven dagen geldig is.

