Efteling

Bijna lente: Efteling heropent wildwaterbaan Piraña na sluiting van twee maanden

Vandaag, 11.25 uur

FOTO'S Bezoekers van de Efteling kunnen vanaf vandaag weer een vaartocht maken in de Piraña. De bekende wildwaterbaan ging na de kerstvakantie, op maandag 5 januari, dicht voor een jaarlijkse onderhoudsbeurt. Inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond. Afgelopen week werd de attractie al volop getest.

Eigenlijk zou de heropening morgen plaatsvinden, op zaterdag 7 maart. De klus is echter iets eerder afgerond dan gepland. Wie het niet erg vindt om een risico te lopen op een nat pak, kan vanaf vanochtend weer in een bootje stappen. Het wordt komend weekend zonnig en 18 graden in Kaatsheuvel. De astronomische lente begint op vrijdag 20 maart

De Piraña, geopend in 1983, is één van de twee waterbanen in de Efteling. Voor de techniek en de boten werd attractiebouwer Intamin ingeschakeld, het decor van de wildwaterrivier is ontworpen door Ton van de Ven. In 2024 onderging de attractie een 8 miljoen euro kostende renovatie, die zo'n acht maanden duurde.

Vliegende Hollander
Deze winter was alleen sprake van reguliere werkzaamheden. De andere waterbaan in het park, De Vliegende Hollander, blijft nog even dicht. Daar duurt het winterse groot onderhoud naar verwachting tot en met donderdag 26 maart.





