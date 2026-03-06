Efteling

Directrice Disneyland Paris slaapt in Efteling Grand Hotel en krijgt rondleiding door Efteling-staf

FOTO'S Natacha Rafalski, de algemeen directrice van Disneyland Paris, heeft een nachtje doorgebracht in het Efteling Grand Hotel. Ook Michel den Dulk, voormalig Efteling-ontwerper en nu creatief directeur van Disneyland Paris, was daarbij aanwezig. Vandaag krijgen de twee een rondleiding door het attractiepark, onder leiding van verschillende bekende Efteling-medewerkers.

Zo wandelen teamleider projectontwikkeling Jaap den Bleker, conceptontwikkelaar Robert-Jaap Jansen en bouwkundig ontwerper Ronald Donkers mee. Ook Alex van Gastel, manager van het Efteling Grand Hotel, is erbij aanwezig. Op het programma staat onder meer een bezoek aan de attractie Danse Macabre, geopend in 2024.

Gisteravond werden de twee Disney-prominenten al gespot in Brasserie 7, één van de restaurants in het chique hotel. Rafalski geeft sinds 2018 leiding aan het Europese Disney-resort, dat nog steeds geldt als de grootste toeristische trekpleister van Europa. Den Dulk vertrok in 2005 bij de Efteling, na het ontwerpen van onder meer het vernieuwde Anton Pieckplein en Het Meisje met de Zwavelstokjes.



Hong Kong Disneyland

Na een tijdelijke klus bij Europa-Park kwam hij bij Walt Disney Imagineering terecht. Aanvankelijk was hij gestationeerd in Californië, waar hij een gedeelte van Fantasyland in het originele Disneyland in Anaheim onder handen mocht nemen. Later hield hij zich bezig met Frozen-attracties voor het Amerikaanse Disney-park Epcot en Hong Kong Disneyland.



Tegenwoordig mag hij zichzelf "portfolio creative director" van Disneyland Paris noemen. In die hoedanigheid is hij onder andere eindverantwoordelijk voor het design van de uitbreidingen van het Walt Disney Studios Park, dat over enkele weken omgedoopt wordt tot Disney Adventure World.



Waardige opvolger

Hoewel het afscheid van Den Dulk bij de Efteling destijds niet vlekkeloos verliep, heeft de legendarische ontwerper tegenwoordig weer een goede band met het park. In januari vorig jaar werd hij nog rondgeleid door Efteling-designmanager Sander de Bruijn en Danse Macabre-ontwerper Jeroen Verheij. Den Dulk noemde het spookspektakel toen "een waardige opvolger van het oude Spookslot".



















