Efteling

Efteling-fans nemen in stilte afscheid van De Chinese Nachtegaal: laatste shows rustig verlopen

VIDEO De sluiting van De Chinese Nachtegaal in de Efteling is zondagavond rustig verlopen. Slechts een handjevol Efteling-fans was komen opdagen om afscheid te nemen van één van de 31 uitbeeldingen in het Sprookjesbos. Het tafereel moet plaatsmaken voor een nieuw sprookje - de Sprookjesbibliotheek - maar de nachtegaal keert volgend jaar in een kleinere vorm terug.

De Chinese Nachtegaal was vanavond om 19.00 uur voor het laatst te bezoeken in de huidige vorm. Vergeleken met eerdere sluitingsmomenten in de Efteling, waaronder de Bob, PandaDroom, het Spookslot en recent nog Raveleijn, was het opvallend rustig. Dat had ongetwijfeld te maken met de toegangsregels voor abonnementhouders.

Alleen abonnees met een Premium-pas mochten dit weekend naar binnen, vanwege een bedrijfsevenement van Kruidvat. Personen met een Classic- of Plus-abonnement moesten thuisblijven, of een los ticket aanschaffen. Er hoefden dit keer dan ook geen dranghekken aan te pas te komen. Wel was er uit voorzorg veel beveiliging op de been.



Zeventig fans

Zo'n zeventig fans kregen uiteindelijk de kans om de laatste publieke show bij te wonen. Zij verzamelden zich kort voor sluitingstijd, rond 18.50 uur, in de binnentuin van het Chinese paleis. Om 19.07 mocht de volledige groep naar binnen. Uiteindelijk kregen de aanwezigen twee voorstellingen te zien, die allebei eindigden met een luid applaus.



Verder bleef de rust bewaard: men hield gejoel en geschreeuw achterwege. Ook werd er niet meegepraat met de tekst, op het allerlaatste woordje na - "Goedemorgen". Nadat om 19.18 uur de groep Efteling-liefhebbers naar buiten kwam, werd het sprookje nog een laatste keer vertoond aan Efteling-medewerkers. Zij verlieten het paleis uiteindelijk om 19.26 uur.







Ontwerpers

De Efteling heeft een professionele fotograaf laten vastleggen hoe het personeel poseerde bij het paleis en hoe de poorten voor de laatste keer werden gesloten. Verder was het afscheid weinig ceremonieel: er stonden geen extra activiteiten of speeches op het programma. Wel waren verschillende prominente Efteling-gezichten aanwezig, waaronder ontwerpers Jeroen Verheij, Bas van Rijsbergen en Ronald Donkers.



De afgelopen weken besteedde de Efteling wel meermaals aandacht aan het verdwijnen van het tafereel. Zo werd er voor enkele geluksvogels een rondleiding georganiseerd achter de schermen en verscheen op YouTube een uitgebreide videoregistratie. Verder kwam er een speciale Chinese Nachtegaal-geurspray, die nog verkrijgbaar is zolang de voorraad strekt.



Hans Christian Andersen

De Chinese Nachtegaal opende in 1999 in de huidige vorm, naar een ontwerp van Ton van de Ven. Het sprookje van Hans Christian Andersen was daarmee jarenlang de laatste uitbeelding op de route door het Sprookjesbos, tussen De Vliegende Fakir en de uitgang. In de voorstelling zien bezoekers hoe een zieke keizer wordt gered door het gezang van een echte nachtegaal, nadat een mechanische vogel hem in de steek heeft gelaten.