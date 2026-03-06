Pleasure Beach Resort

Engels pretpark test 42 meter hoge thrillride: 'De legende ontwaakt'

VIDEO "De legende ontwaakt." Met die woorden presenteert het Engelse pretpark Pleasure Beach in Blackpool een nieuwe thrillride van 42 meter hoog. Het attractiepark neemt komend voorjaar de indrukwekkende frisbee Aviktas in gebruik. Daarin maken waaghalzen een slingerbeweging tot 120 graden, met een topsnelheid van bijna 100 kilometer per uur.

Op social media deelt Pleasure Beach onride-beelden van een testrit in de attractie. "Na maanden van anticipatie delen we met trots een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van Aviktas", laat men weten. "In dit filmpje zie je hoe de attractie de allereerste zwaai naar de maximale hoogte maakt, tijdens onze geplande test- en opwarmfase."

Dat zorgt voor een "fantastisch uitzicht", meldt het park. Het zou gaan om "de hoogste attractie in zijn soort in het Verenigd Koninkrijk". Een exacte openingsdatum is nog niet bekend. Aviktas komt uit de fabriek van de firma Intamin uit Liechtenstein. Het attractietype heet officieel gyro swing.