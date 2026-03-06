Disneyland Paris

Bekroonde droneshow Disneyland Paris vanaf volgende maand definitief zonder drones

Disneyland Paris kiest onverwachts voor een rigoureuze bezuinigingsmaatregel bij het grote avondspektakel Disney Tales of Magic. Vanaf komende maand wordt de eindshow in het Disneyland Park opgevoerd in een afgeslankte vorm. Eén van de belangrijkste elementen verdwijnt: de drones worden definitief weggehaald. Even later verdwijnen ook de fonteinen, maar dat betreft een tijdelijke aanpassing.

Disney Tales of Magic ging ruim een jaar geleden in première, in januari 2025. De productie werd goed ontvangen, niet in de minste plaats vanwege de innovatieve toepassing van drones. Toeschouwers zien hoe de lichtgevende onbemande vliegtuigjes verschillende Disney-figuren en andere symbolen vormen in de lucht, mits de weersomstandigheden het toelaten.

Voorbeelden zijn een roos uit Beauty and the Beast, Emperor Zurg uit Toy Story, sterrenbeelden uit The Lion King en de ogen van Bruno uit Encanto. Daarmee geven de drones een extra dimensie aan de videoprojecties die te zien zijn op het kasteel en de façades van Main Street. Toch heeft Disney ervoor gekozen om de drones vanaf woensdag 1 april definitief weg te halen.



Cascade of Lights

Dat is geen 1 aprilgrap, maar een ingreep om kosten te drukken. Eind maart gaat in het tweede Disney-park - Disney Adventure World - de nieuwe eindshow Disney Cascade of Lights van start. Daarbij wordt eveneens gebruikgemaakt van drones, afkomstig van de Franse leverancier Dronisos. Disney vindt het te duur om in beide producties drones in te zetten.



Enkele weken geleden meldde het resort nog trots dat Tales of Magic een award had gewonnen, mede vanwege de drones. Bij de IAAPA Brass Ring Awards, een prijzenreeks van branchevereniging IAAPA, werd de productie uitgeroepen tot "meest creatieve show". "Een prachtige erkenning voor het team achter de show, de innovatieve technologie én de emoties die deze magische avondshow tot leven brengt", liet Disney weten.



Uitzonderlijke ervaring

Van die innovatieve technologie blijft na 31 maart dus weinig meer over. In een verklaring schrijft Disneyland dat Tales of Magic altijd bedoeld was als een show met "hybride effecten". "Die kunnen in de loop van de tijd aangepast worden, terwijl elke avond een uitzonderlijke ervaring gegarandeerd blijft."



Daar worden de aankomende wijzigingen dus ook onder geschaard. "Vanaf 1 april richt de voorstelling zich op projecties en vuurwerkeffecten, zonder drones." Op maandag 4 mei volgt nog een andere aanpassing. Dan begint de langverwachte renovatie van de brug van het kasteel van Doornroosje. Vanwege de werkzaamheden zullen de fonteinen tot eind september uitgeschakeld worden.



Gelijktijdig

"Omdat de fonteineffecten tijdelijk ontbreken, worden er nieuwe vuurwerksequenties toegevoegd", belooft Disney. Het kasteel blijft gedurende de volledige duur van de onderhoudsklus toegankelijk. De brug was al geruime tijd in slechte staat. Disney Tales of Magic en Disney Cascade of Lights zijn vanaf eind maart gelijktijdig te zien: om 22.40 uur.



