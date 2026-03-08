Plopsaland Resort Deutschland

Nieuwe foto's: Plopsaland-achtbaan 100% Wolf lijkt klaar voor opening

FOTO'S De nieuwe familieachtbaan 100% Wolf in Plopsaland Deutschland lijkt klaar voor de opening. Het Duitse pretpark heeft nieuwe foto's gedeeld van de attractie en het omliggende themagebied. Daarop is te zien hoe treinen al over de baan rijden, langs de gigantische rotsformatie in de vorm van een wolf.

100% Wolf wordt geopend op zondag 22 maart, bij de start van het nieuwe seizoen. De achtbaan is gebaseerd op de Studio 100-filmreeks met dezelfde naam. Bezoekers maken een rit van 760 meter, met een maximale hoogte van 17,5 meter en een topsnelheid van 55 kilometer per uur.

Een opvallend element is een zogeheten spike aan het einde van de baan: een open stuk rail waarbij de trein vooruit omhoog rijdt en daarna weer achterwaarts terug naar beneden glijdt. Dankzij een wisselspoor volgt vervolgens een stuk van de rit achteruit.



Ceremonie

De coaster werd ontwikkeld door de Duitse fabrikant Gerstlauer. In eerste instantie beloofde Plopsaland dat de baan al in het najaar van 2025 operationeel zou zijn, maar dat lukte niet. Uiteindelijk werd de opening verschoven naar het voorjaar van 2026. Op de openingsdag vindt een speciale ceremonie plaats, tussen 12.00 en 13.00 uur.























