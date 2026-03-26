Attractiepark Toverland

Toverland organiseert episch jubileumfeest: attractiepark blijft 33 uur achter elkaar geopend, met knotsgek programma

FOTO'S Meer dan 24 uur achter elkaar doorbrengen in Toverland? Dat is komende zomer mogelijk. Het 25-jarig bestaan van het Limburgse attractiepark wordt in het weekend van 27 en 28 juni gevierd met een gigantisch jubileumfeest, het ToverFestival. Bezoekers zijn welkom van zaterdag 09.00 uur tot zondag 18.00 uur: de poorten gaan tussendoor níet dicht. Bovendien wordt gezorgd voor een programma vol speciale activiteiten, waaronder een XXL-parade en een vuurwerkshow.

De 25e verjaardag van Toverland gaat niet ongemerkt voorbij. Bezoekers zijn tijdens het ToverFestival maar liefst 33 uur non-stop welkom: wie een kaartje koopt voor zaterdag 27 juni, mag tot zondagavond 28 juni blijven. De slogan luidt "25 Hours of Magic". Meerdere attracties zullen de hele nacht geopend blijven. Daarnaast staan er bijzondere extra's op de planning. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om 's nachts te lasergamen tussen de vampieren.

Met het ToverFestival wil Toverland op een unieke en exclusieve manier terugblikken op de afgelopen 25 jaar. Dat gebeurt met een 25 uur durend feest, van zaterdagochtend 09.00 uur tot zondagochtend 10.00 uur. Vervolgens zijn de speciale festiviteiten grotendeels ten einde, maar blijft Toverland uiteraard nog gewoon geopend tot 18.00 uur. Fans die nog energie hebben, mogen blijven hangen.



Enorme parade

Het evenement wordt opgedeeld in vijf tijdsblokken van vijf uur, die allemaal een eigen thema hebben gekregen. Zo draait het tijdvak tussen 09.00 en 14.00 uur om De Magie van Herinneringen, waarin bijvoorbeeld oude Toverland-muziek én oude mascottes voorbijkomen. Van 14.00 tot 19.00 uur presenteert men De Magie op z'n Best, met onder andere een enorme parade waarin de seizoenen aan bod komen.



Dat zijn Summer Feelings, Winter Feelings en Halloween. De sfeer van Winter Feelings komt ook terug bij een grote rolschaatsbaan rond een kerstboom in het overdekte gedeelte Land van Toos. Tussen 19.00 en 00.00 uur volgt De Magie van Feest, met als hoogtepunt een muzikaal vuurwerkspektakel om 25 jaar Toverland te vieren.







Nachtelijke lasergame

Om middernacht hoeven bezoekers niet naar huis: Toverland blijft gewoon open. Onder de noemer De Magie van de Nacht krijgen aanwezigen de kans om tot 05.00 uur dingen te ondernemen die normaal gesproken niet mogelijk zijn. Een voorbeeld is een nachtelijke lasergame in het overdekte Wunderwald, terwijl de vampieren van de halloweenbeleving Unmasked de deelnemers op de hielen zitten.



Het laatste tijdsblok, tussen 05.00 en 10.00 uur, heet De Magie Ontwaakt. Daarbij kunnen bezoekers onder meer ochtendgymnastiek doen met mascotte Toos Toverhoed en rondleidingen achter de schermen volgen. Aanwezigen die de 25 uur vol weten te maken, krijgen een unieke pin. Over het precieze attractieaanbod maakt Toverland later meer details bekend.



Abonnementen

De reguliere entreeprijs van het jubileumfeest bedraagt 46,50 euro, maar in de online voorverkoop zijn tijdelijk tickets verkrijgbaar voor 39,50 euro. Personen die pas op zondag arriveren, na 00.00 uur, betalen 2 euro minder. Abonnementen zijn tijdens het hele weekend gewoon geldig, reserveren wordt verplicht. Voor abonnees komen er ook extra activiteiten.




















