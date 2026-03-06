Attractiepark Toverland

Bijzondere vacature bij Toverland: pretpark zoekt iemand die alle bouten van houten achtbaan controleert

Wie geen hoogtevrees heeft, kan binnenkort letterlijk tussen de balken van de houten achtbaan in Toverland hangen. Het Limburgse attractiepark is op zoek naar een medewerker die alle bouten van de bekende rollercoaster Troy controleert.

De "medewerker boutcontrole" loopt de volledige constructie van de attractie na. Alle werkzaamheden vinden plaats tussen maart en oktober, buiten openingstijden van het park. Elke bout in de houten structuur moet minimaal één keer per jaar worden gecontroleerd.

Dat betekent klimmen en afdalen langs de constructie, gezekerd met veiligheidsmateriaal. Eventuele losse bouten worden met professioneel gereedschap aangedraaid. Tegelijkertijd wordt een visuele inspectie uitgevoerd: afwijkingen moeten worden gemeld aan een timmerman.



Geen hoogtevrees

Toverland vraagt sollicitanten minimaal drie dagdelen per week beschikbaar te zijn in de ochtend, zowel doordeweeks als in het weekend. Kandidaten mogen geen hoogtevrees hebben en moeten fysiek in staat zijn om op hoogte te werken. De baan wordt aangeboden als parttime seizoensfunctie volgens de Dagrecreatie-cao.



Troy, gelegen in themagebied Ithaka, opende in 2007. De houten achtbaan is gebouwd door de Amerikaanse fabrikant Great Coasters International. Met een hoogte van ongeveer 35 meter, een topsnelheid van zo'n 90 kilometer per uur en een baanlengte van ruim 1 kilometer behoort de attractie tot de grootste houten rollercoasters van Europa.