Diergaarde Blijdorp - Rotterdam Zoo

Blijdorp wil geld vragen voor bezoek aan makiverblijf

Bezoekers van Diergaarde Blijdorp moeten straks waarschijnlijk betalen om tussen de ringstaartmaki's te lopen. De Rotterdamse dierentuin wil betaalde rondleidingen door het makiverblijf gaan aanbieden. Dat meldt Vriendennieuws, het tijdschrift van de vereniging Vrienden van Blijdorp.

Het verblijf naast het Oceanium opende in 2018 als vrij toegankelijk doorloopgebied. Bezoekers konden toen zelf tussen de dieren wandelen. Tijdens de coronaperiode werd dat concept beëindigd. Het dierenpark besloot daarna dat bezoekers niet langer vrij door het verblijf mogen lopen.

"Met onze vernieuwde visie is het niet wenselijk dat de maki's veel met mensen in aanraking komen", luidde de uitleg. "We willen de maki's een zo natuurlijk mogelijke omgeving bieden en ook ziekteverspreiding voorkomen." Het idee van een doorloopverblijf keert nu toch terug.



Onder begeleiding

In de plannen voor een vernieuwd makigebied staat dat er rondleidingen worden georganiseerd voor kleine groepen bezoekers. Die groepen bestaan uit acht tot tien personen. Deelnemers mogen onder begeleiding het verblijf betreden, tegen betaling.



Het makigebied wordt daarvoor eerst verbouwd. Tegen het Oceanium komt een nieuwe kijkhut van ongeveer 8 bij 16 meter met drie grote ramen richting het verblijf. Het pad ernaartoe wordt aangepast en de buitenkant krijgt een uiterlijk dat verwijst naar Madagaskar.



Omheining

In het verblijf zelf wordt nieuwe beplanting geplaatst, aansluitend bij het leefgebied van ringstaartmaki's. Ook de omheining wordt vervangen. Daarbij maakt men gebruik van verschillende soorten gaas, waaronder een metalen deel aan de onderkant en een kunststof variant daarboven.



Blijdorp richt het binnenverblijf ook opnieuw in, zodat bezoekers de dieren vanuit de kijkhut kunnen zien wanneer ze binnen zitten. In de hut komt daarnaast educatieve informatie over Madagaskar, ringstaartmaki's en ontbossing op het eiland. Passanten treffen onder meer een nagebootste houtcontainer aan, met geurmachines die de geur van vers hout nabootsen.



Zomer

Voor de dieren komen er nieuwe vormen van voedselverrijking. Zo krijgen de maki's kunstvruchten uit een 3D-printer. In de holle vruchten kan voedsel worden verstopt. Ze zijn op afstand te openen, waardoor de dieren moeite moeten doen om bij het eten te komen. Blijdorp hoopt dat de werkzaamheden deze maand kunnen beginnen, zodat het vernieuwde gebied voor de zomer gereed is.



