Pretparkreis van Looopings en Niels Kooyman is populair: eerste vertrekdatum naar Orlando vol

De georganiseerde pretparktrip naar Orlando van Looopings, Niels Kooyman en reisorganisatie Travel The Magic is populair. Inmiddels zit de eerste groepsreis naar Florida, met vertrek op maandag 9 november 2026, vol. Geïnteresseerden kunnen zich nog wel aanmelden voor een wachtlijst.

Het gaat om een vijftiendaagse trip naar Orlando, met onder meer onbeperkte toegang tot Walt Disney World. Tijdens de reis sluiten Kooyman, zijn vriendin Jacoline en Looopings-hoofdredacteur Wessel Wit bij verschillende activiteiten aan. Deelnemers verblijven in een villa in Kissimmee en bezoeken de pretparken op eigen tempo.

Een tweede vertrekdatum is nog wel beschikbaar. De groep die op woensdag 11 november 2026 vertrekt, volgt exact hetzelfde programma. Ook daarbij staat een verblijf van vijftien dagen in hét pretparkmekka van de wereld centraal, met de mogelijkheid om entreebewijzen voor Universal Orlando Resort, SeaWorld Orlando en Busch Gardens Tampa Bay bij te boeken.



Reisleiders

Tijdens de vakantie worden ook gezamenlijke activiteiten georganiseerd met Kooyman en Wit. Verder kunnen deelnemers de parken in kleine gezelschappen of individueel bezoeken. De Florida-reis wordt begeleid door meerdere reisleiders.



Vervoer van en naar de parken is inbegrepen. Er wordt gewerkt met groepen van maximaal 25 personen. Boeken of inschrijven voor de wachtlijst kan via de website van Travel The Magic: travelthemagic.nl/orlando2026. Daar staan ook aanvullende details over het programma, de beschikbare plaatsen en de tarieven.



