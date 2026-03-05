Plopsaland Resort Belgium

Dikke rookpluim zichtbaar boven Plopsaland door brand naast pretpark

Bezoekers van Plopsaland Belgium werden woensdagmiddag geconfronteerd met een opvallend tafereel: een grote zwarte rookpluim steeg op bij het pretpark. De rook was afkomstig van een uitslaande brand in een bedrijf dat handelt in open haarden en kachels, op korte afstand van het attractiepark.

De brand brak rond 13.20 uur uit in een loods van het bedrijf. Al snel was een grote rookwolk zichtbaar in de wijde omgeving, ook vanuit het pretpark zelf. Verschillende bezoekers namen contact op met de hulpdiensten toen ze de rook boven Plopsaland zagen. Bij aankomst van de brandweer bleek sprake van een uitslaande brand.

Meerdere brandweerposten uit de regio kwamen ter plaatse. De rook trok niet over het pretpark zelf, maar verplaatste zich later wel richting bungalowpark Plopsaland Village. Verblijfsgasten kregen de opdracht om ramen en deuren gesloten te houden. Hoewel het dak asbest bevatte, werd buiten 20 meter rond het bedrijf geen asbestvervuiling vastgesteld.



Evacueren

De brand was in de loop van de middag onder controle. Volgens burgemeester Wim Janssens had de situatie ook anders kunnen uitpakken. "Had de rook anders gezeten, dan was dat een ramp", vertelt hij aan lokale media. "We hadden dan bijvoorbeeld ook Plopsaland moeten evacueren." Zo ver hoefde het dus niet te komen.