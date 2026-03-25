Efteling opent speciaal ligtoilet voor zwaar gehandicapte bezoekers: derde in Nederland

FOTO'S De Efteling heeft er een bijzondere voorziening bij. In het attractiepark is vandaag een zogeheten Changing Places Toilet geopend: een ruim, speciaal ingericht toilet voor bezoekers met een ernstige of meervoudige beperking. Het gaat om de derde locatie in Nederland.

De wc-ruimte bevindt zich op het Speelweide in het Marerijk, direct naast de EHBO-post. Het betreft een donkergroene container met een roodbruin dak en goudkleurige pironnen. Voor het project werd eind vorig jaar een vergunning aangevraagd. Toen werd nog gedacht aan reguliere toiletten. De toevoeging is echter specifiek bedoeld voor een selecte groep bezoekers.

De ruimte - groter dan een regulier invalidentoilet - is uitgerust met hulpmiddelen als een tillift en een aankleedtafel. Daardoor kunnen ook bezoekers die niet zelfstandig van een rolstoel naar het toilet kunnen overstappen, gebruikmaken van de voorziening. De opening werd verricht door presentatrice Irene Moors en twee kinderambassadeurs van Stichting het Gehandicapte Kind.



De realisatie kwam tot stand in samenwerking met de stichting en met financiële steun van de VriendenLoterij. Nederland telt nu drie van dit soort toiletten, na eerdere installaties in Safaripark Beekse Bergen en Paleis Het Loo.



Twee jaar geleden spraken de initiatiefnemers nog de ambitie uit om dertig Changing Places Toiletten te openen in Nederland. Daar is tot nu toe dus niet veel van terechtgekomen. Het Verenigd Koninkrijk telt er inmiddels al ruim 2500.







